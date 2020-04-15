Общая сумма штрафов за нарушение карантина в Москве превысила 1 млн рублей

Более 200 человек, нарушивших условия карантина, принудительно госпитализированы в Москве, сообщили городские власти.

Суммарные штрафы для граждан с положительным тестом на коронавирус COVID-19, не соблюдающих санитарно-эпидемиологические требования во время домашнего лечения, превысили 1 млн рублей, уточнил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков. Заболевшие доставлены в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево. Они останутся там под наблюдением специалистов до полного выздоровления.

Все эти люди давали добровольное согласие не выходить на улицу, им бесплатно предлагали получить телефонный аппарат со специальным приложением, позволяющим отслеживать состояние, добавил представитель столичного правительства.