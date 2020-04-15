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Директор завода на Украине заявил о возможности ракетного удара по российскому НПЗ

Директор завода на Украине заявил о возможности ракетного удара по российскому НПЗ

 Президент Украины сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в стране

Президент Украины сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в стране
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11:20   15 Апреля 2020
Россия

Общая сумма штрафов за нарушение карантина в Москве превысила 1 млн рублей

Общая сумма штрафов за нарушение карантина в Москве превысила 1 млн рублей

Более 200 человек, нарушивших условия карантина, принудительно госпитализированы в Москве, сообщили городские власти.

Суммарные штрафы для граждан с положительным тестом на коронавирус COVID-19, не соблюдающих санитарно-эпидемиологические требования во время домашнего лечения, превысили 1 млн рублей, уточнил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков. Заболевшие доставлены в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево. Они останутся там под наблюдением специалистов до полного выздоровления.

Все эти люди давали добровольное согласие не выходить на улицу, им бесплатно предлагали получить телефонный аппарат со специальным приложением, позволяющим отслеживать состояние, добавил представитель столичного правительства.

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Автор: Яна Либерман
#москва #карантин #штрафы #коронавирус #COVID-19

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