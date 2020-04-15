Собянин заявил о критичных очередях в метро из-за пропусков

Проверка пропусков у жителей Москвы привела к образованию больших очередей в столичной подземке, заявил московский градоначальник Сергей Собянин.

Глава Москвы подчеркнул, что в результате проверки пропусков, утром в московском метро наблюдалось скопление очередей, что является критичным явлением в условиях распространения коронавируса нового типа. Собянин отметил, что обсудил этот вопрос с начальником столичной полиции и поручил ему внести коррективы в этот процесс для устранения очередей. Он также добавил, что проблема была решена, а в дальнейшем контроль пропусков будет автоматизированным.

В целях борьбы с распространением COVID-19 ранее властями столицы была введена система пропусков для передвижения по городу.