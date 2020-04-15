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Медики сообщили о 28 умерших пациентах с COVID-19 за сутки в РФ

 Число пациентов с коронавирусом в РФ за сутки увеличилось на 3388 человек

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10:42   15 Апреля 2020
Россия

Медики сообщили о 28 умерших пациентах с COVID-19 за сутки в РФ

Медики сообщили о 28 умерших пациентах с COVID-19 за сутки в РФ

Количество умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 28 человек, сообщили в оперштабе.

Уточняется, что на первом месте по этому показателю оказалась Москва, где скончались 11 человек с коронавирусом, на втором месте Республика Дагестан, где было зафиксировано три летальных исхода. Также в ряде регионов количество умерших составило от одного до двух человек. Всего в РФ скончались 198 пациентов с диагнозом COVID-19. 

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Автор: Ирина Большунова
#россия #коронавирус #COVID-19

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