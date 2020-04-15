Киевские СМИ поведали, почему закрывается «польская лавочка» для украинцев

Эпидемия коронавируса в Европе привела к «великому переселению» трудовых мигрантов, в результате которого многие украинцы могут лишиться работы в Польше, так как туда возвращаются поляки, оставшиеся без заработка в Австрии, Германии и Британии.

Об этом в среду пишет украинское издание «Страна.ua», отмечая, что на фоне тотального карантина гастарбайтеры возвращаются по домам – работавшие в странах Западной Европы поляки в Польшу, а работавшие в Польше украинцы – на Украину. Оказавшись дома, поляки берутся за ту работу, на которую раньше не соглашались, и которую у них выполняли украинцы, таким образом украинским заробитчанам может оказаться некуда возвращаться после окончания эпидемии.

«Нашим гастарбайтерам после карантина уже может некуда будет возвращаться на работу. Ведь Польша была у них самой популярной — в соседней стране трудились почти 2 миллиона человек. Около 150 тысяч уже вернулись на Украину. И это только официально», — отмечает издание.

Согласно результатам опросов, в Германии, Австрии и Британии в результате закрытия предприятий сферы обслуживания – ресторанов, парикмахерских, магазинов – был уволен каждый третий польский работник. До эпидемии коронавируса в Западной Европе работало примерно 2-3 миллиона поляков, из которых примерно половина не собиралась возвращаться на родину.

«За границей им легче найти высокооплачиваемую и более стабильную, чем в Польше, работу. В богатых странах Европы платят вдвое-втрое больше. Если в Варшаве домработнице заплатят 1000 евро в месяц, то в Германии — 2–2,5 тысячи», — приводит издание слова сотрудника польского аналитического центра по вопросам миграции Гжегожа Савки.

Сейчас из-за эпидемии на рынке труда произошел кризис и поляки потянулись домой, где они готовы выполнять работу, на которую раньше не соглашались, и которая доставалась украинцам.

При этом опросы показывают, что часть польских работников собирается переждать карантин, после чего снова попытаться найти работу в западноевропейских странах.

«Но поскольку восстановление после кризиса займет какое-то время, рабочих мест хватит не всем. И часть людей останется в Польше и будет искать работу дома. Выбирать не придется, поскольку, по оценкам польского агентства по трудоустройству Personnel Service, из-за коронавируса в Польше могут потерять работу до 2 миллионов человек, а безработным стать каждый десятый», — отмечает Савка.

При этом он добавляет, что часть украинцев уехали из Польши не потому, что потеряли работу из-за карантина, а для продления документов, у которых закончился срок действия, ведь примерно половина заробитчан работала там по биометрии, а у кого-то заканчиваются визы.

«Многие планируют обновить документы и вернуться, но их места уже могут быть заняты поляками, которые возвращаются из Западной Европы», — говорит польский аналитик, добавляя, что законодательство его страны не предусматривает для иностранцев ничего похожего на отпуск за свой счет – им приходится либо работать, либо увольняться, теряя при этом вид на жительство.

В настоящее время в Польше есть вакансии лишь на тяжелую физическую работу, за которую при этом мало платят. Расценки, как отмечается, ощутимо сократились по сравнению с прошлым годом – за ту же работу, за которую в 2019 году платили 800-100 долларов в месяц, сейчас предлагают 500-600 долларов.

Тем не менее многие украинские гастарбайтеры, в марте рвавшиеся домой «пересидеть коронавирус», сейчас хотят вернуться в Польшу и ждут не дождутся, когда туда опять начнут пускать по безвизу. Кто-то верит польским СМИ, где пишут, что границы откроют уже в июле-августе, а кто-то боится, что не попадет заграницу еще года два.

В Европе ясности на этот счет нет, накануне, французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что границы Евросоюза могут остаться закрытыми до осени.