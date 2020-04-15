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Шнайдер объявил режим ЧС для военных США в сфере здравоохранения Японии

Шнайдер объявил режим ЧС для военных США в сфере здравоохранения Японии

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10:39   15 Апреля 2020
Весь мир

Шнайдер объявил режим ЧС для военных США в сфере здравоохранения Японии

Шнайдер объявил режим ЧС для военных США в сфере здравоохранения Японии

Среди военного контингента США, находящегося в Японии, был введен режим чрезвычайной ситуации из-за нового коронавируса. Его действие распространилось на сферу здравоохранения страны, о чем объявил командующий американскими ВС Кевин Шнайдер.

Переход на режим ЧС стартовал 15 апреля. Он затронет все медицинские объекты Японии, пишет РИА Новости. До этого ограничения действовали на военных базах США в регионе.

Чрезвычайная ситуация продлится до 15 мая. Решение о смещении сроков тоже будет приниматься Шнайдером. Во время действия режима ЧС у командиров появится ряд полномочий, призванных обеспечить выполнение мер по охране здоровья.

Новым правилам должны подчиняться все, кто посещает американские объекты. Речь идет и о гражданских лицах Японии.

По последним данным, количество заразившихся новой инфекцией в Стране восходящего солнца достигло почти 9 000 человек. 175 заболевших скончались.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #япония #чс #коронавирус

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