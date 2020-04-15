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 Число пациентов с коронавирусом в РФ за сутки увеличилось на 3388 человек

Число пациентов с коронавирусом в РФ за сутки увеличилось на 3388 человек
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10:26   15 Апреля 2020
Общество

Четырех подозреваемых в подготовке теракта задержали в Германии

Четырех подозреваемых в подготовке теракта задержали в Германии

Полиция в разных городах Германии задержала выходцев из Таджикистана, которые, как предполагается, имели связи с запрещенным в России "Исламским государством".

Четырех подозреваемых в подготовке терактов мужчин задержали в разных городах в западной части Германии. Задержанные, по некоторым данным, состояли в связи с "Исламским государством". Об этом сообщает на своем сайте журнал "Шпигель" со ссылкой на источники в полиции.

Злоумышленники закупили в интернете все необходимые для создания самодельной взрывчатки вещества. По данным, они планировали нападение на организации, которые состоят в связи с США.

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Автор: Борис Нестеров
#германия #теракт #взрывчатка

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