Полиция в разных городах Германии задержала выходцев из Таджикистана, которые, как предполагается, имели связи с запрещенным в России "Исламским государством".

Четырех подозреваемых в подготовке терактов мужчин задержали в разных городах в западной части Германии. Задержанные, по некоторым данным, состояли в связи с "Исламским государством". Об этом сообщает на своем сайте журнал "Шпигель" со ссылкой на источники в полиции.

Злоумышленники закупили в интернете все необходимые для создания самодельной взрывчатки вещества. По данным, они планировали нападение на организации, которые состоят в связи с США.