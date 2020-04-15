Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медики сообщили о 28 умерших пациентах с COVID-19 за сутки в РФ

Медики сообщили о 28 умерших пациентах с COVID-19 за сутки в РФ

 Число пациентов с коронавирусом в РФ за сутки увеличилось на 3388 человек

Число пациентов с коронавирусом в РФ за сутки увеличилось на 3388 человек
Алтай стал последним российским регионом, свободным от COVID-19

Алтай стал последним российским регионом, свободным от COVID-19

 Директор завода на Украине заявил о возможности ракетного удара по российскому НПЗ

Директор завода на Украине заявил о возможности ракетного удара по российскому НПЗ
Шнайдер объявил режим ЧС для военных США в сфере здравоохранения Японии

Шнайдер объявил режим ЧС для военных США в сфере здравоохранения Японии

 Депутат из Норвегии пожелал крымчанам сил и терпения в борьбе с коронавирусом

Депутат из Норвегии пожелал крымчанам сил и терпения в борьбе с коронавирусом
Медики сообщили о 28 умерших пациентах с COVID-19 за сутки в РФ

Медики сообщили о 28 умерших пациентах с COVID-19 за сутки в РФ

 Число пациентов с коронавирусом в РФ за сутки увеличилось на 3388 человек

Число пациентов с коронавирусом в РФ за сутки увеличилось на 3388 человек
Алтай стал последним российским регионом, свободным от COVID-19

Алтай стал последним российским регионом, свободным от COVID-19

 Директор завода на Украине заявил о возможности ракетного удара по российскому НПЗ

Директор завода на Украине заявил о возможности ракетного удара по российскому НПЗ
Шнайдер объявил режим ЧС для военных США в сфере здравоохранения Японии

Шнайдер объявил режим ЧС для военных США в сфере здравоохранения Японии

 Депутат из Норвегии пожелал крымчанам сил и терпения в борьбе с коронавирусом

Депутат из Норвегии пожелал крымчанам сил и терпения в борьбе с коронавирусом
10:25   15 Апреля 2020
Весь мир

Депутат из Норвегии пожелал крымчанам сил и терпения в борьбе с коронавирусом

Депутат из Норвегии пожелал крымчанам сил и терпения в борьбе с коронавирусом

Крымчанам необходимо соблюдать все меры, чтобы не допустить распространения COVID-19, заявил в своем видеообращении депутат земельного парламента Норвегии, глава организации "Народная дипломатия — Норвегия" Хендрик Вебер.

Норвежский депутат пожелал жителям Крыма всего наилучшего во время борьбы с коронавирусом. Вебер также отметил, что крымчане прекрасно знают — победить общую беду можно лишь всем вместе. Он посоветовал жителям российского полуострова переждать и выполнять все меры, которые направлены на защиту здоровья.

По его словам, граждане Норвегии тоже стараются максимально себя обезопасить — закрыты образовательные учреждения, не работают многие организации, не летают самолеты. Вебер в своем обращении с сожалением отметил, что из-за вируса норвежцы не могут побывать в Крыму. Также пришлось перенести конференцию "Друзья Крыма".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#крым #норвегия #обращение #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...