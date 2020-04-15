Депутат из Норвегии пожелал крымчанам сил и терпения в борьбе с коронавирусом

Крымчанам необходимо соблюдать все меры, чтобы не допустить распространения COVID-19, заявил в своем видеообращении депутат земельного парламента Норвегии, глава организации "Народная дипломатия — Норвегия" Хендрик Вебер.

Норвежский депутат пожелал жителям Крыма всего наилучшего во время борьбы с коронавирусом. Вебер также отметил, что крымчане прекрасно знают — победить общую беду можно лишь всем вместе. Он посоветовал жителям российского полуострова переждать и выполнять все меры, которые направлены на защиту здоровья.

По его словам, граждане Норвегии тоже стараются максимально себя обезопасить — закрыты образовательные учреждения, не работают многие организации, не летают самолеты. Вебер в своем обращении с сожалением отметил, что из-за вируса норвежцы не могут побывать в Крыму. Также пришлось перенести конференцию "Друзья Крыма".