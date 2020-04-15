МЧС посоветовало чаще проводить уборку в квартирах во время самоизоляции

Риск заражения коронавирусной инфекцией во время режима самоизоляции существенно уменьшается при регулярной влажной уборке с использованием бытовой химии, заявили в МЧС РФ.

Наводить порядок в квартире лучше всего с использованием средств бытовой химии, обладающих дезинфицирующим эффектом, заявили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций России. Комнаты в доме также нуждаются в частом проветривании, передают информацию ведомства РИА Новости.

Помимо этого, в МЧС рекомендуют исключить выходы из дома даже на непродолжительное время. Согласно информации пресс-службы структуры, необходимо не допускать контакта с доставщиками еды или товаров, а расплачиваться бесконтактным способом: через электронный кошелек, мобильные приложения банков и другими способами.

Важность такой меры предосторожности кроется в возможном бессимптомном течении болезни у человека. Зачастую это происходит у молодых и здоровых людей, приводит мнение заведующего кафедрой пульмонологии Сеченовского университета профессора Сергея Авдеева телеканал "360". Находящимся на самоизоляции москвичам соблюдать меры предосторожности особенно важно, поскольку в столице зафиксировано наибольшее число заражений. Мэр города Сергей Собянин анонсировал дополнительные меры поддержки жителям Москвы, понесшим убытки из-за коронавируса.