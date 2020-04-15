ООН назвала несвоевременным решение США остановить финансирование ВОЗ

Президент США Дональд Трамп 14 апреля распорядился приостановить спонсирование Всемирной организации здравоохранения. Генсек ООН Антониу Гуттереш назвал это решение несвоевременным.

По словам Гуттереша, ресурсы ВОЗ и других структур, противостоящих коронавирусной инфекции, не должны сокращаться. Организация должна получать необходимую поддержку, так как Земле предстоит выстоять перед угрозой COVID-19, пишет ТАСС.

Генсек ООН указал на то, что сотни сотрудников ВОЗ помогают тем, кто наиболее сильно пострадал от нового вируса. Специалисты организации, в частности, проводят обучение медицинского персонала на местах, предоставляют необходимое оборудование, дают ряд рекомендаций.

Гуттереш подчеркнул, что текущая пандемия должна стать уроком для человечества, однако выводы необходимо делать после того, как она будет остановлена.