Первые кадры фильма "Дюна" Дени Вильнева опубликованы в Сети

Журнал Vanity Fair опубликовал первые кадры картины канадского режиссера Дени Вильнева, премьера которой состоится 17 декабря.

Пользователи Сети смогли увидеть кадры с участием Тимоти Шаламе, который играет роль Пола Атрейдеса. Его персонаж идет по своей родной планете Каладан. Как рассказал актер, ему было интересно сыграть отрицательного персонажа в "истории про строительство миров".

Кроме Шаламе в фильме играют такие известные актеры, как Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа и Шэрон Дункан-Брюстер. Режиссер картины Ден Вильнев известен по съемкам фильмов "Бегущий по лезвию 2049" и "Прибытие".

Киноадаптация книги Фрэнка Герберта уже выходила в 1984 году. Тогда режиссером картины являлся Дэвид Линч. Планируется, что первая часть экранизации выйдет 17 декабря 2020 года.