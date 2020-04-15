Москвичи получат дополнительную соцподдержку в связи с коронавирусом

Власти Москвы готовятся ввести дополнительные меры социальной поддержки для граждан, оказавшихся в трудной ситуации из-за распространения коронавируса.

Сообщение о введении дополнительных мер соцподдержки сделал мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте. Он заявил, что семьи с правом на материнский капитал смогут получить дополнительные выплаты, а малообеспеченным семьям повысят пособие на детей в возрасте от трех до семи лет.

Помимо этого, вырастут пособие по безработице с региональной доплатой, надбавка для безработного, имеющего несовершеннолетнего ребенка, и пособие по временной нетрудоспособности. Как отметил мэр, московские школьники будут получать продуктовые наборы весь апрель.