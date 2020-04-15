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9:10   15 Апреля 2020
Политика

Онищенко назвал китайских нелегалов в РФ потенциальной угрозой COVID-19

Онищенко назвал китайских нелегалов в РФ потенциальной угрозой COVID-19

Иммигранты, прибывшие незаконно из Китая в Россию, являются потенциальной угрозой распространения коронавируса нового типа. Такого мнения придерживается депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

По мнению бывшего главного санитарного врача, нелегально находящихся в нашей стране иностранцев необходимо выдворить. Это нужно сделать потому, что граждане Китая, относящиеся к этой категории, не имеют российской медстраховки, а их состояние никак не контролируется сферой здравоохранения, пишет "Парламентская газета".

Быт таких групп замкнут, что позволяет расценивать этих людей в качестве возможной угрозы распространения коронавирусной инфекции. В текущей эпидемиологической обстановке этот вопрос необходимо решать.

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Автор: Руслан Неглинный
#онищенко #депортация #угроза #китайцы #нелегалы #коронавирус

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