Онищенко назвал китайских нелегалов в РФ потенциальной угрозой COVID-19

Иммигранты, прибывшие незаконно из Китая в Россию, являются потенциальной угрозой распространения коронавируса нового типа. Такого мнения придерживается депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

По мнению бывшего главного санитарного врача, нелегально находящихся в нашей стране иностранцев необходимо выдворить. Это нужно сделать потому, что граждане Китая, относящиеся к этой категории, не имеют российской медстраховки, а их состояние никак не контролируется сферой здравоохранения, пишет "Парламентская газета".

Быт таких групп замкнут, что позволяет расценивать этих людей в качестве возможной угрозы распространения коронавирусной инфекции. В текущей эпидемиологической обстановке этот вопрос необходимо решать.