Самый богатый человек в мире за день заработал 6,4 млрд долларов

Глава корпорации Amazon Джефф Безос за день разбогател примерно на 6,4 млрд долларов.

Это произошло 14 апреля благодаря рекордному подорожанию акций компании. Отмечается, что во вторник к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже акции Amazon возросли в цене на 5,3% — до $2,238 за штуку. Джефф Безос является основателем компании.

Главе корпорации принадлежат 11,2% акций, которые в данный момент стоят 138 млрд долларов. Также увеличилось состояние и его бывшей жены Маккензи Безос, так как она после развода получила долю в Amazon. Во вторник ее состояние стало больше на 2,2 млрд долларов – до 44,8 млрд долларов.

В общей сложности в феврале из-за распространения коронавирусной инфекции 500 самых богатых людей мира потеряли 444 млрд долларов. Состояния больше всего пострадали у сооснователя Microsoft Билла Гейтса, Джеффа Безоса и гендиректора группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно.