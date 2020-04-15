Производители призвали вернуть продуктовые карточки для малообеспеченных россиян

Производители и поставщики продуктов призвали руководство страны вернуть продуктовые карточки наименее обеспеченным россиянам.

Заявление подписали руководители нескольких крупных профессиональных объединений. Об этом сообщает РБК.

Инициаторы призвали включить в число получателей помощи тех граждан, кто остался без работы или потерял доход на фоне пандемии коронавируса. Они призывают правительство РФ вернуть проект Минпромторга о раздаче продуктовых карточек гражданам с низкими доходами.

Предприниматели предложили каждый месяц осуществлять выдачу карточек на десять тысяч рублей.