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7:58   15 Апреля 2020
Общество

Производители призвали вернуть продуктовые карточки для малообеспеченных россиян

Производители призвали вернуть продуктовые карточки для малообеспеченных россиян

Производители и поставщики продуктов призвали руководство страны вернуть продуктовые карточки наименее обеспеченным россиянам.

Заявление подписали руководители нескольких крупных профессиональных объединений. Об этом сообщает РБК.

Инициаторы призвали включить в число получателей помощи тех граждан, кто остался без работы или потерял доход на фоне пандемии коронавируса. Они призывают правительство РФ вернуть проект Минпромторга о раздаче продуктовых карточек гражданам с низкими доходами. 

Предприниматели предложили каждый месяц осуществлять выдачу карточек на десять тысяч рублей.

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Автор: Василий Пименов
#россия #продукты

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