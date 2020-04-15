ВВС Турции применили в боевых действиях в провинции Алеппо ударные дроны

Турция задействовала дроны в северных районах Алеппо. Удары беспилотников пришлись по одному из подземных тоннелей курдских боевиков в районе Тель-Рифата.

Местные жители не пострадали в результате военной операции, сообщает Федеральное агентство новостей. Также известно, что протурецкие силы перебросили еще один конвой с военной техникой в Идлиб.

Жители города Джараблус провели протестные акции с требованием разрешить передвижение между зонами операций "Щит Евфрата" и "Источник мира" в условиях карантина. Боевики протурецкой группировки "Сирийская национальная армия" разогнали демонстрантов, пишет на своей странице в Telegram военный источник (directorate4).

Согласно последним данным Минздрава САР, в Сирии были зафиксированы еще четыре случая заражения коронавирусом, в результате чего общее число инфицированных составляет 29 человек.