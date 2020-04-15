Замглавы Минэнерго РФ назвал возможные сценарии сокращения потребления электроэнергии

Министерство энергетики России подготовило три сценария возможного сокращения потребления электроэнергии в условиях действия ограничительных мер из-за рисков распространения коронавируса. Об этом сообщил замглавы ведомства Евгений Грабчак.

Очень тяжело заниматься прогнозированием в условиях непонимания, как долго будет продолжаться ситуация с коронавирусной пандемией, отметил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. В интервью "Коммерсанту" он рассказал, что Минэнерго подготовило три стресс-сценария.

Оптимистичный сценарий предполагает сокращение потребления электроэнергии по итогам 2020 года на 3,6 процента, исходя из расчета, что влияние коронавируса продлится весь второй квартал.

Пессимистичный сценарий подразумевает снижение на 8,2 процента, если ограничительные меры будут продлены до конца третьего квартала, а в четвертом начнется восстановление. При шоковом сценарии потребление уменьшится на 10,1 процента. Такой прогноз предусмотрен на тот случай, если текущая ситуация с коронавирусом будет сохраняться вплоть до конца года.