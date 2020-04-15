Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Главврач больницы в Коммунарке заявил о победе над коронавирусом

Главврач больницы в Коммунарке заявил о победе над коронавирусом

 Подержанные люксовые автомобили упали в цене на рынке России

Подержанные люксовые автомобили упали в цене на рынке России
Замглавы Минэнерго РФ назвал возможные сценарии сокращения потребления электроэнергии

Замглавы Минэнерго РФ назвал возможные сценарии сокращения потребления электроэнергии

 Директор завода на Украине заявил о возможности ракетного удара по российскому НПЗ

Директор завода на Украине заявил о возможности ракетного удара по российскому НПЗ
Радио «Свобода» не оправдало затрат американских налогоплательщиков

Радио «Свобода» не оправдало затрат американских налогоплательщиков

 Марков предупредил о новом этапе информационной войны против РФ

Марков предупредил о новом этапе информационной войны против РФ
Главврач больницы в Коммунарке заявил о победе над коронавирусом

Главврач больницы в Коммунарке заявил о победе над коронавирусом

 Подержанные люксовые автомобили упали в цене на рынке России

Подержанные люксовые автомобили упали в цене на рынке России
Замглавы Минэнерго РФ назвал возможные сценарии сокращения потребления электроэнергии

Замглавы Минэнерго РФ назвал возможные сценарии сокращения потребления электроэнергии

 Директор завода на Украине заявил о возможности ракетного удара по российскому НПЗ

Директор завода на Украине заявил о возможности ракетного удара по российскому НПЗ
Радио «Свобода» не оправдало затрат американских налогоплательщиков

Радио «Свобода» не оправдало затрат американских налогоплательщиков

 Марков предупредил о новом этапе информационной войны против РФ

Марков предупредил о новом этапе информационной войны против РФ
6:30   15 Апреля 2020
Экономика

Замглавы Минэнерго РФ назвал возможные сценарии сокращения потребления электроэнергии

Замглавы Минэнерго РФ назвал возможные сценарии сокращения потребления электроэнергии

Министерство энергетики России подготовило три сценария возможного сокращения потребления электроэнергии в условиях действия ограничительных мер из-за рисков распространения коронавируса. Об этом сообщил замглавы ведомства Евгений Грабчак.

Очень тяжело заниматься прогнозированием в условиях непонимания, как долго будет продолжаться ситуация с коронавирусной пандемией, отметил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. В интервью "Коммерсанту" он рассказал, что Минэнерго подготовило три стресс-сценария.

Оптимистичный сценарий предполагает сокращение потребления электроэнергии по итогам 2020 года на 3,6 процента, исходя из расчета, что влияние коронавируса продлится весь второй квартал.

Пессимистичный сценарий подразумевает снижение на 8,2 процента, если ограничительные меры будут продлены до конца третьего квартала, а в четвертом начнется восстановление. При шоковом сценарии потребление уменьшится на 10,1 процента. Такой прогноз предусмотрен на тот случай, если текущая ситуация с коронавирусом будет сохраняться вплоть до конца года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #электроэнергия #минэнерго #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...