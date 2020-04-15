Подержанные люксовые автомобили упали в цене на рынке России

Подержанные автомобили люксовых брендов на сайтах продаж транспорта демонстрируют падение цен. Сейчас люди избавляются от неликвидных активов. В расход идут те машины, которые требуют за собой постоянного и дорогого ухода.

Так, еще недавно Porshe Cayenne 15-летнего пробега стоил 600-700 тысяч рублей, но теперь его стоимость на некоторых объявлениях снизилась почти на треть.

В России также подешевели подержанные люксовые машины, и здесь наблюдается схожая ситуация с б/у "Ауди" и "Мерседес". Несмотря на почетный возраст и качество сборки, этим машинам регулярно нужны запчасти, цены на которые иногда можно сравнить с четвертью стоимости машины. А вот владельцев Porshe Cayenne заставляет задуматься о продаже расход топлива.

Еще одним большим минусом эксперты издания iReactor называют весьма хрупкую АКПП. За ремонт "автомата" порой приходится выкладывать от 105 000 до 135 000 рублей. По этой причине модели роскошного сегмента и продают с дисконтом, несмотря на кожаный салон и спортивный мотор.