НДФЛ предложили отменить для россиян с низким доходом

Подоходный налог в 13% предложили отменить депутаты Госдумы для россиян, которые имеют низкий доход.

Минимальный размер оплаты труда в России составляет с 1 января 2020 года 12 130 рублей в месяц. Согласно законопроекту, который внесен на рассмотрение нижней палаты парламента, граждане с зарплатой менее 24 260 рублей должны быть освобождены от НДФЛ.

Авторами данной инициативы стали депутаты Борис Пайкин, Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, Алексей Диденко, вице-спикер Государственной Думы Игорь Лебедев, и сенатор Сергей Леонов. Эта мера станет эффективной поддержкой для малоимущих граждан Российской Федерации.

Освобождение ряда граждан от НДФЛ простимулирует потребление, позволит снизить социальные расходы государства в связи с увеличением реальных доходов населения, заявили депутаты. 8 апреля президент РФ Владимир Путин предложил по верхней планке начислять пособия по безработице.