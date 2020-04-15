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Директор завода на Украине заявил о возможности ракетного удара по российскому НПЗ

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4:57   15 Апреля 2020
Политика

Директор завода на Украине заявил о возможности ракетного удара по российскому НПЗ

Директор завода на Украине заявил о возможности ракетного удара по российскому НПЗ

Украина может нанести ракетный удар с использованием РСЗО "Ольха" по инфраструктурным объектам в России, таким, как нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Об этом заявил директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман.

Украинское предприятие, которое занимается производством ракетного топлива и его утилизацией, оказалось в сложной ситуации из-за кризиса в стране. Директор завода рассказал, что Киев прекратил финансировать предприятие, поэтому Украина рискует лишиться средств "сдерживания" России.

Шиман сообщил, что завод не получает финансирование с начала года, поэтому были уволены сотни работников. Твердое ракетное топливо необходимо для всех украинских ракет, так как без него отрасль просто не сможет существовать. Вооруженные силы Украины могут так и не получить единственные ракеты относительно дальнего действия "Ольха". Эти ракеты могут быть использованы для удара по российскому НПЗ, расположенному в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, заявил Шиман.

Напомним, что нынешние дипломатические отношения между Россией и Украиной находятся в "замороженной" стадии.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #украина #ракеты #рсзо #нпз #ольха

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