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4:17   15 Апреля 2020
Общество

Врач рассказал о рисках употребления алкоголя при COVID-19

Врач рассказал о рисках употребления алкоголя при COVID-19

Употребление крепкого алкоголя не может быть полезным в профилактических целях при коронавирусе, заявил доктор нью-йоркской больницы Марлен Каплан.

Употребление алкоголя создает дополнительную нагрузку на организм, и в частности на печень, что может навредить человеку с заболеванием COVID-19, сообщил врач. Он отметил, что коронавирус, как и любая болезнь в принципе, нагружает все органы.

Пока организм борется с вирусом, печень испытывает повышенную нагрузку, так как отфильтровывает побочные продукты этой борьбы, подчеркнул Марлен Каплан. Спирт, действительно, дезинфицирует рот, но он не продезинфицирует легкие, отметил доктор нью-йоркской больницы.

Для полоскания горла доктор посоветовал использовать раствор воды с содой.

Подробная и достоверная информация о коронавирусной инфекции представлена на официальном портале стопкоронавирус.рф. По оперативным данным, в РФ зафиксировано 21 102 случая заболевания.

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Автор: Юлия Яковлева
#алкоголь #пандемия #коронавирус

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