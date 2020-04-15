Глава Роспотребнадзора заявила, что тестирование на иммунитет к COVID-19 уже проводится

В Москве десять клиник уже осуществляют тестирование на иммунитет к коронавирусу у людей, работающих с носителями COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Проверка состояния иммунитета к коронавирусу нового типа проводится именно у тех людей, которые работают с инфицированными больными, для анализа некоторых вещей, отметила Анна Попова. Во-первых, это нужно, чтобы понимать, какие меры необходимы для их защиты, сообщила Попова. Во-вторых, для того, чтобы понимать, в самом деле ли у них есть иммунитет, и насколько он напряженный, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Подробная и достоверная информация о коронавирусной инфекции представлена на портале стопкоронавирус.рф. В Российской Федерации проведено более 1,4 млн тестов на COVID-19, зафиксировано 21 102 случая заболевания, за последние сутки было выявлено 2774 случая заболевания коронавирусом нового типа, 1694 человека выздоровело, 170 умерло.