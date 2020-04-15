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Патрулирование сирийских провинций Алеппо и Хасака было реализовано военной полицией РФ

Патрулирование сирийских провинций Алеппо и Хасака было реализовано военной полицией РФ

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3:16   15 Апреля 2020
Общество

США прекратили финансировать ВОЗ по распоряжению Трампа

США прекратили финансировать ВОЗ по распоряжению Трампа

Вашингтон отказался платить взносы во Всемирную организацию здравоохранения. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер на брифинге в Белом доме заявил, что поручил администрации США приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса.

Трамп заявил, что США платили в бюджет организации 400–500 млн долларов, тогда как КНР всего 40 млн.

Ранее президент США заявлял, что данное положение дел поднимает вопрос о целесообразности финансирования организации. Также он напомнил, что эксперты ВОЗ ошиблись в своих прогнозах относительно распространения коронавируса, "излишне сконцентрировавшись на Китае".

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Автор: Илья Романович
#сша #воз #коронавирус

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