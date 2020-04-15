США прекратили финансировать ВОЗ по распоряжению Трампа

Вашингтон отказался платить взносы во Всемирную организацию здравоохранения. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер на брифинге в Белом доме заявил, что поручил администрации США приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса.

Трамп заявил, что США платили в бюджет организации 400–500 млн долларов, тогда как КНР всего 40 млн.

Ранее президент США заявлял, что данное положение дел поднимает вопрос о целесообразности финансирования организации. Также он напомнил, что эксперты ВОЗ ошиблись в своих прогнозах относительно распространения коронавируса, "излишне сконцентрировавшись на Китае".