Глава Роспотребнадзора назвала средний уровень бессимптомных больных с COVID-19

Сейчас среднее число бессимптомных больных отмечается на уровне в 30%, а в марте их было около 10%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В нескольких регионах РФ количество пациентов с бессимптомным проявлением коронавируса достигло 50%, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

Попова привела в пример Московскую область, в которой уровень "бессимптомников" достиг 52%. Она отметила, что при обследовании здоровых людей сейчас все чаще обнаруживаются люди с бессимптомным течением болезни.

По последним данным, в России заболевших COVID-19 зафиксировано 21 102 человека. Выздоровели 1694. Отмечено 170 летальных случаев пациентов с коронавирусом.