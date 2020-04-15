Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
США прекратили финансировать ВОЗ по распоряжению Трампа

США прекратили финансировать ВОЗ по распоряжению Трампа

 Глава Роспотребнадзора назвала средний уровень бессимптомных больных с COVID-19

Глава Роспотребнадзора назвала средний уровень бессимптомных больных с COVID-19
Патрулирование сирийских провинций Алеппо и Хасака было реализовано военной полицией РФ

Патрулирование сирийских провинций Алеппо и Хасака было реализовано военной полицией РФ

 Володин призвал депутатов отказаться от отпусков из-за ситуации с COVID-19

Володин призвал депутатов отказаться от отпусков из-за ситуации с COVID-19
Радио «Свобода» не оправдало затрат американских налогоплательщиков

Радио «Свобода» не оправдало затрат американских налогоплательщиков

 Марков предупредил о новом этапе информационной войны против РФ

Марков предупредил о новом этапе информационной войны против РФ
США прекратили финансировать ВОЗ по распоряжению Трампа

США прекратили финансировать ВОЗ по распоряжению Трампа

 Глава Роспотребнадзора назвала средний уровень бессимптомных больных с COVID-19

Глава Роспотребнадзора назвала средний уровень бессимптомных больных с COVID-19
Патрулирование сирийских провинций Алеппо и Хасака было реализовано военной полицией РФ

Патрулирование сирийских провинций Алеппо и Хасака было реализовано военной полицией РФ

 Володин призвал депутатов отказаться от отпусков из-за ситуации с COVID-19

Володин призвал депутатов отказаться от отпусков из-за ситуации с COVID-19
Радио «Свобода» не оправдало затрат американских налогоплательщиков

Радио «Свобода» не оправдало затрат американских налогоплательщиков

 Марков предупредил о новом этапе информационной войны против РФ

Марков предупредил о новом этапе информационной войны против РФ
2:29   15 Апреля 2020
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала средний уровень бессимптомных больных с COVID-19

Глава Роспотребнадзора назвала средний уровень бессимптомных больных с COVID-19

Сейчас среднее число бессимптомных больных отмечается на уровне в 30%, а в марте их было около 10%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В нескольких регионах РФ количество пациентов с бессимптомным проявлением коронавируса достигло 50%, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

Попова привела в пример Московскую область, в которой уровень "бессимптомников" достиг 52%. Она отметила, что при обследовании здоровых людей сейчас все чаще обнаруживаются люди с бессимптомным течением болезни.

По последним данным, в России заболевших COVID-19 зафиксировано 21 102 человека. Выздоровели 1694. Отмечено 170 летальных случаев пациентов с коронавирусом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#роспотребнадзор #попова #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...