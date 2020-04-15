Женщина-испытатель первой вакцины от коронавируса рассказала о ее эффектах

Экспериментальная вакцина от новой коронавирусной инфекции была впервые испытана на здоровом человеке — 44-летней гражданке США Дженнифер Халлер.

Женщина рассказала о своих ощущениях после того, как ей был введен препарат. Об этом стало известно из ее сообщения в Telegram-канале.

По словам американки, она до конца не осознавала своего участия в рискованном эксперименте. Изначально она ознакомилась с рисками клинических испытаний. Со слов Халлер, препарат под номером мРНК-1273 был схож с прививкой от гриппа. Она подчеркнула, что инъекция не вызвала у нее болезненных ощущений и раздражения.

"Мне очень важно было стать полезной", — сказала пациентка.

Гражданка США отметила, что в первый день после введения вакцины у нее повысилась температура и отекла рука. После этого все стало хорошо.