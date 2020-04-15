Патрулирование сирийских провинций Алеппо и Хасака было реализовано военной полицией РФ

Подразделения военной полиции РФ провели патрулирование провинций Алеппо и Хасака в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании, заключенного с турецкой стороной.

Силы армейской авиации также приняли участие в наблюдении за воздушным пространством в зоне деэскалации Идлиб, начав маршрут с аэродрома "Метрас". Совместного российско-турецкого патрулирования накануне не проводилось, сообщил руководитель российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Случаи нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований не были зафиксированы за прошедшие сутки в указанном регионе.

Представители ЦПВС продолжают обращаться к командирам местных бандформирований с призывом к мирному урегулированию ситуации в подконтрольных им районах.