Букмекерские конторы покинули список системообразующих отраслей

Российское Минэкономразвития не стало включать игорную деятельность в список системообразующих предприятий. Соответствующие корректировки были внесены после проверок Генеральной прокуратуры.

По уточненным данным, букмекеры были признаны приоритетными отраслями в соответствии с устаревшими критериями, принятыми более пяти лет.

"Мы несколько недель назад сформировали проект этого перечня по тем критериям, которые раньше работали, и в соответствии с этими критериями туда попали крупнейшие налогоплательщики", — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным "ФедералПресс", в перечне системообразующих предприятий изначально находилась крупнейшая букмекерская контора "Фонбет" из-за большого количества выплаченных налогов.