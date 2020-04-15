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0:13   15 Апреля 2020
Общество

Оперштаб сообщил о гибели 11 пациентов с новым коронавирусом в Москве

Оперштаб сообщил о гибели 11 пациентов с новым коронавирусом в Москве

Одиннадцать пациентов с новым коронавирусом скончались в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Среди погибших — пациенты в возрасте от 48 до 86 лет. Все они имели сопутствующие заболевания, в том числе — пиелонефрит, гипертонию, сахарный диабет, хронический гепатит C. Также трое из них страдали хроническим бронхитом.

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом уточняет, что общее число умерших с коронавирусом в Москве достигло 106 человек.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #коронавирус

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