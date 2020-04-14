Участники школьного конкурса "Большая перемена" перешли к финальному этапу тестирования

Всероссийский школьный конкурс "Большая перемена" получил разрешение к проведению тестирования третьего этапа проекта.

Конкурс "Большая перемена", стартовавший 28 марта, переходит к финальному этапу тестирования среди школьников. Ученикам нужно будет выбрать любимые школьные предметы, предпочтения в будущей работе и личные цели.

Организатор проекта Алексей Комиссаров отметил, что более 60 тысяч учеников захотели принять участие в конкурсе. Отбор проходил в дистанционном режиме. Триста победителей среди десятых классов получат крупный денежный приз и дополнительные баллы к ЕГЭ. Учащиеся 8–9-х классов могут рассчитывать на призовые 200 тысяч рублей. Данные денежные призы можно будет потратить на обучение в специальных и высших учебных заведениях.