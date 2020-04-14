Васильева выдала фейковые справки нарушившим карантин сотрудникам штаба Навального

Активисты штаба Навального пытались проникнуть в Елец от имени "Альянса врачей" под эгидой Анастасии Васильевой.

Сотрудники штаба Навального пытались проникнуть в город, чтобы устроить акцию протеста у закрывающейся станции переливания крови, нарушая при этом режим самоизоляции. Из-за этого они были задержаны полицией, хотя оппозиционеры утверждали, что у них нет на это прав.

Активисты предъявили "справки", которые были выданы им от профсоюза Анастасии Васильевой. Но данное "разрешение" не давало им права перемещаться по региону, потому что в Липецкой области с 1 апреля 2020 года на перемещения граждан по территории региона введены ограничения.