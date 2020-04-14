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23:34   14 Апреля 2020
Общество

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Васильева выдала фейковые справки нарушившим карантин сотрудникам штаба Навального

Активисты штаба Навального пытались проникнуть в Елец от имени "Альянса врачей" под эгидой Анастасии Васильевой.

Сотрудники штаба Навального пытались проникнуть в город, чтобы устроить акцию протеста у закрывающейся станции переливания крови, нарушая при этом режим самоизоляции. Из-за этого они были задержаны полицией, хотя оппозиционеры утверждали, что у них нет на это прав.

Активисты предъявили "справки", которые были выданы им от профсоюза Анастасии Васильевой. Но данное "разрешение" не давало им права перемещаться по региону, потому что в Липецкой области с 1 апреля 2020 года на перемещения граждан по территории региона введены ограничения.

Акция протеста не входит в эти ограничения, так как "Альянс врачей" не является медицинской организацией, а деятельность профессионального союза не причисляется к медицинской в соответствии со ст. 2 Федерального закона "Об основах охраны здоровья", как сообщает Федеральное Агентство Новостей.

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Автор: Василий Пименов
#штаб навального #альянс врачей

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