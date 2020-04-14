Сразу семь российских центров разрабатывают вакцину от нового коронавируса

Разработкой вакцины от нового коронавируса в РФ занимаются семь научно-исследовательских центров, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Более чем в половине регионов РФ медицинские службы мобилизованы и готовы оказывать помощь зараженным коронавирусам пациентам.

Он подчеркнул, что все медицинские организации, даже не имеющие соответствующего профиля, должны быть готовы к оказанию помощи пациентам с новым коронавирусом.

Мурашко заявил, что больницы и клиники некоторых субъектов РФ недостаточно снабжены средствами индивидуальной защиты. Сейчас дефицит устраняется.