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22:58   14 Апреля 2020
Общество

Сразу семь российских центров разрабатывают вакцину от нового коронавируса

Сразу семь российских центров разрабатывают вакцину от нового коронавируса

Разработкой вакцины от нового коронавируса в РФ занимаются семь научно-исследовательских центров, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Более чем в половине регионов РФ медицинские службы мобилизованы и готовы оказывать помощь зараженным коронавирусам пациентам.

Он подчеркнул, что все медицинские организации, даже не имеющие соответствующего профиля, должны быть готовы к оказанию помощи пациентам с новым коронавирусом.

Мурашко заявил, что больницы и клиники некоторых субъектов РФ недостаточно снабжены средствами индивидуальной защиты. Сейчас дефицит устраняется.

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Автор: Илья Романович
#вакцина #коронавирус #Мурашко

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