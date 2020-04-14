Правительство США заявило о природном происхождении коронавируса

Американские власти заявили об естественном возникновении нового типа коронавируса, однако подтверждающих теорию экспертных выводов пока нет. С таким заявлением выступил председатель Комитета глав штабов ВС США генерал Марк Милли.

Информацию об этом военнослужащий огласил в ходе пресс-конференции в Пентагоне, ответчая на вопрос о возможности происхождения коронавируса в результате нарушений правил безопасности сотрудниками биологической лаборатории. Кроме того, по словам Милли, в связи пандемией коронавирусной инфекции правительство страны приняло решение развернуть за границей по меньшей мере две авианосные ударные группы.