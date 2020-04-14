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21:32   14 Апреля 2020
Общество

Прокурор Москвы сообщил о введении спецпропусков для перемещения на такси

Прокурор Москвы сообщил о введении спецпропусков для перемещения на такси

Прокурор Москвы Денис Попов пригрозил руководству таксомоторных компаний проверять пассажиров на наличие электронных пропусков в регионе.

Жители Москвы, в целях безопасности в связи с коронавирусной инфекцией, должны передвигаться по городу с электронными пропусками с 15 апреля 2020 года. Московский прокурор Денис Попов призвал всех таксистов соблюдать данное распоряжение, и проверять цифровые пропуска у своих пассажиров.

Пассажиры должны иметь соответствующее разрешение на передвижение по городу на личном транспорте или на такси. С помощью электронного пропуска, можно увидеть статус, в котором находится человек во время режима самоизоляции. Денис Попов отметил, что руководили компаний должны следить за своим персоналом, а вернее, обратить внимание на то, как они соблюдают нововведенные правила, так как это касается безопасности народа. По данным стопкоронавирус.рф, в России количество зараженных выросло до 21 102 человек.

 

 

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Автор: Илья Романович
#москва #пандемия #коронавирус

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