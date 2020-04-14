Стабильный подъем заболевания новым коронавирусом наблюдается в России
Стабильный рост заболеваемости новым коронавирусом наблюдается в РФ. Об этом сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В сутки наблюдается прирост 18-20 процентов, уточнила она. Такие темпы позволяют лечить всех.
Здравоохранение Москвы и Подмосковья готово к борьбе с коронавирусом, отметила Попова.
Также она подчеркнула, что результат двух недель самоизоляции будет виден на текущей неделе.
Общее число зараженных коронавирусом без симптомов в России составляет 30 процентов, заявила глава ведомства.