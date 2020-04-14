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21:29   14 Апреля 2020
Общество

Стабильный подъем заболевания новым коронавирусом наблюдается в России

Стабильный подъем заболевания новым коронавирусом наблюдается в России

Стабильный рост заболеваемости новым коронавирусом наблюдается в РФ. Об этом сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В сутки наблюдается прирост 18-20 процентов, уточнила она. Такие темпы позволяют лечить всех.

Здравоохранение Москвы и Подмосковья готово к борьбе с коронавирусом, отметила Попова.

Также она подчеркнула, что результат двух недель самоизоляции будет виден на текущей неделе.

Общее число зараженных коронавирусом без симптомов в России составляет 30 процентов, заявила глава ведомства.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #роспотребнадзор #коронавирус

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