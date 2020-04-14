Центр занятости Москвы объявил о спросе на курьеров и IT-специалистов

Центр занятости Москвы "Моя работа" предлагает более 40 тысяч вакансий во время режима самоизоляции. На сайте czn.mos.ru представлено множество вариантов трудоустройства на дистанционную работу.

Сейчас требуются: курьеры, операторы контакт-центров, логисты, менеджеры по онлайн-продажам. Увеличился спрос на программистов, которые обеспечивают работу IT-инфраструктуры компаний. На сайте центра занятости появились 44 тысячи актуальных вакансий с зарплатой от 25 до 120 тысяч рублей.

Центр "Моя работа" сообщает, что рынок труда сейчас перешел в онлайн, поэтому необходимо уметь обращаться с гаджетами. Сотрудники центра составили памятку по поиску работы в режиме самоизоляции. Они советуют соглашаться на компромиссы, чтобы был стабильный доход, а также не бояться новых сфер деятельности и быть готовым переучиться.

Центр занятости просит, чтобы граждане интересовались тем, как обеспечена безопасность на работе в период коронавируса. Работодатели обязаны сделать все необходимое, чтобы не подвергать сотрудников опасности.