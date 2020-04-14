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Володин призвал депутатов отказаться от отпусков из-за ситуации с COVID-19

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20:42   14 Апреля 2020
Политика

Володин призвал депутатов отказаться от отпусков из-за ситуации с COVID-19

Володин призвал депутатов отказаться от отпусков из-за ситуации с COVID-19

Депутаты Госдумы должны отменить отпуска в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, сейчас следует уделить больше внимания работе в регионах.

Депутаты будут находиться на своих рабочих местах, в своих регионах и в своих приемных. У людей могут возникать разные проблемы, так как не все сводится к коронавирусу, заявил депутат Государственной думы от ЛДПР Игорь Лебедев в беседе с журналистами телеканала "360".

Депутат от "Единой России" Евгений Ревенко заявил, что следующая неделя должна стать региональной. Парламентарии отправятся в регионы и будут работать там. Сам Ревенко намерен работать через социальные сети, то есть дистанционно.

Спикеры отметили, что сейчас не время для отпусков, в любой момент может понадобиться присутствовать в Госдуме, чтобы принять жизненно важные законы. Удаленный доступ для этого не подходит, необходимо личное присутствие парламентариев.

Володин во время заседания предложил депутатам отказаться от отпусков, чтобы работать с гражданами в регионах. Перед отъездом все парламентарии пройдут тест на коронавирус.

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Автор: Руслан Неглинный
#госдума #володин #коронавирус

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