Смена руководителя Сирии весьма возможна в сентябре 2021 года – опрос ФЗНЦ

Рейтинг главы Сирии стремительно падает из-за его неспособности справиться с проблемами сирийцев. Если Башар Асад в ближайшее время не изменит ситуацию в стране, то его место в 2021 году может занять более способный политик.

Социолог Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Прокофьев прокомментировал ситуацию в Сирии Федеральному агентству новостей.

Прокофьев указал, что война в стране подходит к концу, а проблемы, которые не решались на протяжении многих лет, связанные с кумовством и коррупцией, остаются. На фоне провальной экономической политики, отсутствия бизнес-климата, который будет способен привлечь в страну зарубежных инвесторов, появляются альтернативные Башару Асаду лидеры, способные занять президентский пост на выборах в 2021 году. Об этом свидетельствует опрос ФЗНЦ.

Эксперт подчеркнул, что кандидаты есть, как и в провластных кругах, так и в оппозиционных. Если Асад в самое ближайшее время не сможет изменить ситуацию в Сирии, то свой пост он может потерять.

В заключение Прокофьев указал, что на сегодняшний день сирийскому народу крайне необходимы реформы в экономике, которые бы способствовали привлечению в страну иностранного капитала.