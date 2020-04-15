«Коронавирусные» штрафы можно обжаловать из-за путаницы в законах

Самоизоляция и карантин перепутались в правовом поле. Полицейские выписывают штрафы не за то, суды их отменяют, пока только в Татарстане, региональные власти придумывают собственные наказания, юристы считают, что ситуация рабочая.

Чем карантин отличается от самоизоляции?

Карантин и самоизоляция — разные вещи. На обязательном карантине находятся пенсионеры (основная группа риска), люди с диагнозом COVID-19, контактировавшие с ними и вернувшиеся из-за границы. Все остальные жители регионов с жесткими антикоронавирусными мерами должны самоизолироваться, то есть не покидать дом без уважительной причины и пропуска.

Нарушителей карантина штрафуют на сумму от 15 до 40 тысяч рублей, оформляя по статье 6.3. КоАП. Юридически они угрожают «санитарно-эпидемиологическому благополучию населения». Например, в Москве 55 зараженных жителей карантин не соблюдали, и теперь заплатят крупные штрафы. Как и те, кто приехал из европейского отпуска и не отсидел дома две недели.

Покинувших самоизоляцию, если региональные власти сделали ее обязательной, тоже ждут штрафы. Но не по статье «карантинщиков», а по новой — 20.6.1 КоАП, принятой 1 апреля вместе с пакетом других «антикоронавирусных» поправок. И по ней штрафы начинаются от тысячи рублей. Одновременно с этим местные законодатели ввели для «прогульщиков» свои законы.

Кто и как штрафует нарушителей самоизоляции?

То есть, наказать за нарушение самоизоляции можно или по федеральной, новой статье, или по «местной». Но исполнение местных законов не всегда возложено на полицейских. Например, в Петербурге такими полномочиями наделили только комитеты Смольного, районные администрации, ГАТИ и жилищные агентства. Если вам больше 65, то вы можете собрать за несколько дней разные штрафы по разным статьям и от разных ведомств северной столицы. А вот в Москве протоколы по местному «антивирусному» законодательству, как и по федеральному, полиция составлять может.

И все же зачастую полиция оформляет нарушителей самоизоляции как покинувших карантин и штрафуют на 15 тысяч, составляя протокол по 6.3. КоАП. При этом штрафовать граждан по «коронавирусным» статьям полиция может «заочно», без решения суда. Аналогичным образом сотрудники ГИБДД всегда штрафовали нарушивших водителей.

Шумная история с Иисусом Воробьевым, задержанным в парке на прогулке с собакой, демонстрирует верное правоприменение. Он пренебрег самоизоляцияей — «правилами поведения при угрозе возникновения ЧС», но карантин не нарушал. Иисуса оштрафовали на тысячу рублей. Правда, за неповиновение сотрудникам полиции. Такой же штраф можно получить и по статье 20.6.1. Но по ней протоколы могут составлять не только полицейские, но и сотрудники Роспотребнадзора и МЧС.

За выходные 11–12 апреля в столице набралось еще пять тысяч любителей шашлыков, пойманных полицией. И эти люди могут заплатить местные штрафы, установленные Мосгордумой и мэром города — тут сумма больше, но все еще не 15 тысяч рублей. Для гражданских лиц это 4 тысячи и 5 тысяч рублей, более крупные суммы — для юридических лиц и предпринимателей, уточнил юрист Центра правовой поддержки Сергей Петров.

Когда и где можно обжаловать штраф?

Самоизоляция — новый термин, но старые законы привязывают к новым правилам, и получается неразбериха, объясняет Петров. Юрист подчеркнул, что вынесенные полицией постановления о штрафах имеют юридическую силу и безусловно должны быть исполнены, то есть оплачены. И только потом их можно обжаловать в суде.

«В данный момент вопрос находится в таком состоянии, что сама система правоохранительная не знает, как это дело будет работать. Есть задача выписать постановление, оно может быть обжаловано в установленные сроки. Вы можете оплатить штраф, если вы согласны с вынесенным решением к вам как к правонарушителю, либо попытаться это обжаловать. У любого гражданина есть такое законное право», — рассказал Петров корреспонденту «Политики Сегодня».

Сейчас «правовики» разделились на два лагеря: кто-то считает, что «антивирусное» законодательство не доработано, а кто-то согласен с действующими правилами, прояснил юрист ситуацию во «внутренней кухне».

Правоприменительную путаницу между статьями 6.3. и 20.6.1 КоАп подтвердил юрист компании Urvista Глеб Подъяблонский. Он советует гражданам, которых оштрафовали на 15 и более тысяч за нарушение самоизоляции не медлить и обращаться в суд.

«Сейчас суды не работают, но граждане пишут заявления, их принимают. Пока никаких отмен [штрафов] нет — в Москве суды не рассматривают подобные дела до 30 числа. Есть разъяснение Верховной коллегии судей, что сейчас рассматриваются дела только особой важности. Обжаловать нужно уже сейчас, а когда рассмотрят — тогда рассмотрят», — поделился Подъяблонский с корреспондентом «Политики Сегодня».

В Санкт-Петербурге нарушителям самоизоляции, обязательной для людей старше 65 лет, грозит штраф в 4 тысячи рублей. Этот закон тоже местный, его приняли в городском Заксобрании. Остальным петербуржцам, в отличие от москвичей, рекомендуют сидеть дома, но не обязывают.

Кого уже оштрафовали? За что?

По «карантинной» федеральной статье в Петербурге оштрафовали мужчину, гулявшего на детской площадке с ребенком (сейчас это запрещено). Он заплатит 15 тысяч рублей, хотя зараженным не являлся. Неизвестно, почему суд принял такое решение. А петербуржцу, прилетевшему из Катара и гулявшему возле дома, повезло больше: его оштрафовали на 500 рублей за «неповиновение надзорному органу». Хотя он, по юридической логике и российскому закону, должен заплатить все 15 тысяч.

В Татарстане, регионе жестких антикоронавирусных мер, нарушителей самоизоляции, оштрафованных по 6.3. КоАП, суды массово оправдывают. Ведь вышедший из самоизоляции, пусть даже и обязательной, не равен зараженному, злостно пренебрегшему карантином. И проходить он должен по другой статье.

«Все материалы мы возвращаем, если с вами кто-то захочет разбираться — это будет МЧС. По вам не 6.3, а другая статья должна быть. Все забудьте, что вам выписали. Если они захотят возобновить, то это уже не полиция будет, а МЧС, они с вами свяжутся, если захотят», — пересказал один из оштрафованных разговор с помощником судьи, цитирует его издание Kazanfirst.

В Краснодаре, где самоизоляция обязательна, ее нарушителей штрафуют как и вышедших из карантина — от 15 до 40 тысяч рублей, по «карантинной» статье. За последние сутки там оштрафовали 29 человек. Жительница, догонявшая свою убежавшую собаку, тоже попала под статью 6.3.

«В лесопарковой зоне нас встретили двое полицейских. Они нас отвели в машину и отвезли в участок, где составили протокол. Протокол направлен в суд и по его решению, со слов полицейских, нам грозит штраф от 15 000 до 40 000 рублей каждому», — рассказала девушка в группе «Типичный Краснодар».

Кубанские полицейские действительно составляют протоколы по 6.3. КоАП, подтвердили в пресс-службе МВД Краснодара. И, в отличие от судей Татарстана, ошибкой это не считают. А вот местные жители в соцсетях советуют друг-другу обжаловать штрафы по «неправильной» статье и нанять адвоката.

«У нас нет таких прецедентов [неправильных штрафов], потому что постановлением главы администрации у нас введен карантин», — рассказала начальник отделения по взаимодействию со СМИ МВД Краснодара Юлия Самсончик корреспонденту «Политики Сегодня».

И все же лучше не создавать поводов для наложения штрафа, даже по «правильной» статье. Для этого достаточно просто не выходить из дома без веской причины. Можно сходить в аптеку, магазин, выгулять собаку, вынести мусор и сходить на работу тем, кому можно работать. А вот праздная прогулка может «влететь в копеечку».