Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Центр занятости Москвы объявил о спросе на курьеров и IT-специалистов

Центр занятости Москвы объявил о спросе на курьеров и IT-специалистов

 Учителя из Красногорска рассказали о тоске по ученикам в трогательном видеоролике

Учителя из Красногорска рассказали о тоске по ученикам в трогательном видеоролике
Володин призвал депутатов отказаться от отпусков из-за ситуации с COVID-19

Володин призвал депутатов отказаться от отпусков из-за ситуации с COVID-19

 Смена руководителя Сирии весьма возможна в сентябре 2021 года – опрос ФЗНЦ

Смена руководителя Сирии весьма возможна в сентябре 2021 года – опрос ФЗНЦ
Радио «Свобода» не оправдало затрат американских налогоплательщиков

Радио «Свобода» не оправдало затрат американских налогоплательщиков

 Марков предупредил о новом этапе информационной войны против РФ

Марков предупредил о новом этапе информационной войны против РФ
Центр занятости Москвы объявил о спросе на курьеров и IT-специалистов

Центр занятости Москвы объявил о спросе на курьеров и IT-специалистов

 Учителя из Красногорска рассказали о тоске по ученикам в трогательном видеоролике

Учителя из Красногорска рассказали о тоске по ученикам в трогательном видеоролике
Володин призвал депутатов отказаться от отпусков из-за ситуации с COVID-19

Володин призвал депутатов отказаться от отпусков из-за ситуации с COVID-19

 Смена руководителя Сирии весьма возможна в сентябре 2021 года – опрос ФЗНЦ

Смена руководителя Сирии весьма возможна в сентябре 2021 года – опрос ФЗНЦ
Радио «Свобода» не оправдало затрат американских налогоплательщиков

Радио «Свобода» не оправдало затрат американских налогоплательщиков

 Марков предупредил о новом этапе информационной войны против РФ

Марков предупредил о новом этапе информационной войны против РФ
20:20   14 Апреля 2020
Политика

Президент Украины сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в стране

Президент Украины сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в стране

Скачка заболеваемости коронавирусной инфекцией на Украине не произошло, ситуация стабилизировалась, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент полагает, что это стало следствием ответственного отношения граждан, серьезно воспринявших меры государства по сдерживанию распространения инфекции.

По данным на 13 апреля сообщается, что было открыто 56 уголовных дел, а также составлено более шести тысяч административных протоколов по факту нарушения условий карантина, сообщило УНИАН со ссылкой на пресс-службу МВД.

На сегодняшний день на Украине насчитывается 3 372 случая заражений коронавирусной инфекцией, из них 551 случай приходится на столицу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#украина #коронавирус #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...