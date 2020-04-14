Президент Украины сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в стране

Скачка заболеваемости коронавирусной инфекцией на Украине не произошло, ситуация стабилизировалась, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент полагает, что это стало следствием ответственного отношения граждан, серьезно воспринявших меры государства по сдерживанию распространения инфекции.

По данным на 13 апреля сообщается, что было открыто 56 уголовных дел, а также составлено более шести тысяч административных протоколов по факту нарушения условий карантина, сообщило УНИАН со ссылкой на пресс-службу МВД.

На сегодняшний день на Украине насчитывается 3 372 случая заражений коронавирусной инфекцией, из них 551 случай приходится на столицу.