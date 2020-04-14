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 Учителя из Красногорска рассказали о тоске по ученикам в трогательном видеоролике

Учителя из Красногорска рассказали о тоске по ученикам в трогательном видеоролике
Володин призвал депутатов отказаться от отпусков из-за ситуации с COVID-19

Володин призвал депутатов отказаться от отпусков из-за ситуации с COVID-19

 Смена руководителя Сирии весьма возможна в сентябре 2021 года – опрос ФЗНЦ

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20:01   14 Апреля 2020
Общество

Учителя из Красногорска рассказали о тоске по ученикам в трогательном видеоролике

Учителя из Красногорска рассказали о тоске по ученикам в трогательном видеоролике

Видеоролик с добрыми словами для своих учеников записали учителя из школы №16 в Красногорске.

Российские школы перешли на домашнее обучение из-за распространения коронавируса в стране. Подмосковные учителя соскучились по своим ученикам и записали видеообращение. Одна из учительниц в ролике показывает пустой класс, в котором, по ее словам, очень не хватает шума и детского смеха. Скоро закончится пандемия коронавируса и дети снова вернутся в класс, чтобы получить ответ на любой вопрос, заверила в ролике еще одна учительница. 

"Нам без вас очень плохо работать", — передает слова преподавательницы телеканал "360".

Сотрудники школы своими руками соорудили большой баннер со словами "Мы очень скучаем!" и повесили его на заборе учебного заведения. Режим самоизоляции объявлен в РФ до 30 апреля.

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Автор: Яна Либерман
#учителя #школа #коронавирус

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