Учителя из Красногорска рассказали о тоске по ученикам в трогательном видеоролике

Видеоролик с добрыми словами для своих учеников записали учителя из школы №16 в Красногорске.

Российские школы перешли на домашнее обучение из-за распространения коронавируса в стране. Подмосковные учителя соскучились по своим ученикам и записали видеообращение. Одна из учительниц в ролике показывает пустой класс, в котором, по ее словам, очень не хватает шума и детского смеха. Скоро закончится пандемия коронавируса и дети снова вернутся в класс, чтобы получить ответ на любой вопрос, заверила в ролике еще одна учительница.

"Нам без вас очень плохо работать", — передает слова преподавательницы телеканал "360".

Сотрудники школы своими руками соорудили большой баннер со словами "Мы очень скучаем!" и повесили его на заборе учебного заведения. Режим самоизоляции объявлен в РФ до 30 апреля.