Политолог Осташко не верит в честные намерения КПРФ в борьбе с пандемией

Члены партии КПРФ направили обращение московскому мэру Сергею Собянину с требованием принять меры для поддержки жителей столицы на фоне ситуации с коронавирусом.

Фракция потребовала выделить каждому москвичу по 20 тыс. рублей, а также разрешить не выплачивать кредиты до 31 декабря. Для реализации инициатив коммунисты предложили сократить бюджетные статьи, включая программу реновации. Члены фракции пригрозили несанкционированными митингами, если их предложения не будут одобрены.

Главред журнала PolitRussia Руслан Осташко в беседе с изданием Nation News заявил, что коммунисты ничего не сделали для москвичей. На этом фоне их требования выглядят достаточно цинично.

"Однако маски с изображением серпа и молота для своих они напечатать успели", — отметил Осташко.

КПРФ получает из государственного бюджета сотни миллионов рублей каждый год. Однако коммунисты не спешат направить эти средства для поддержки москвичей, подытожил Осташко.