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 Учителя из Красногорска рассказали о тоске по ученикам в трогательном видеоролике

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Володин призвал депутатов отказаться от отпусков из-за ситуации с COVID-19

Володин призвал депутатов отказаться от отпусков из-за ситуации с COVID-19

 Смена руководителя Сирии весьма возможна в сентябре 2021 года – опрос ФЗНЦ

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19:58   14 Апреля 2020
Политика

Политолог Осташко не верит в честные намерения КПРФ в борьбе с пандемией

Политолог Осташко не верит в честные намерения КПРФ в борьбе с пандемией

Члены партии КПРФ направили обращение московскому мэру Сергею Собянину с требованием принять меры для поддержки жителей столицы на фоне ситуации с коронавирусом.

Фракция потребовала выделить каждому москвичу по 20 тыс. рублей, а также разрешить не выплачивать кредиты до 31 декабря. Для реализации инициатив коммунисты предложили сократить бюджетные статьи, включая программу реновации. Члены фракции пригрозили несанкционированными митингами, если их предложения не будут одобрены.

Главред журнала PolitRussia Руслан Осташко в беседе с изданием Nation News заявил, что коммунисты ничего не сделали для москвичей. На этом фоне их требования выглядят достаточно цинично.

"Однако маски с изображением серпа и молота для своих они напечатать успели", — отметил Осташко.

КПРФ получает из государственного бюджета сотни миллионов рублей каждый год. Однако коммунисты не спешат направить эти средства для поддержки москвичей, подытожил Осташко.

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Автор: Яна Либерман
#москва #кпрф #коронавирус

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