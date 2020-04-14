Террористы ПНС при помощи сирийских джихадистов захватили Сабрату и Сурман

Лидер террористического ПНС Ливии Файез Саррадж поприветствовал оккупацию двух поселений Сабраты и Сурмана, которые расположены западнее Триполи, своими незаконными вооруженными группировками.

Саррадж подчеркнул достижения одного из полевых военачальников Омара Абдула Джалила и его боевиков, называя их "освободителями", сообщает Федеральное агентство новостей.

Террористы "похвастались" захватом двух населенных пунктов Ливии, когда выложили фотографии и видео, которые сделаны рядом с тюрьмой Сарбаты. Это действие подтверждает их нападение на позиции армии ЛНА в этих окрестностях.

Так, на полученных фотографиях можно увидеть радикала Абд аль-Рахмана Милада, который находится в международном розыске. Кроме того, там присутствует полевой командир Абдалла Трабельси, являющийся главой расформированной на настоящий момент группировки "Ансар аш-Шария" (связана с запрещенной в РФ организацией ИГИЛ).

Судя по видеозаписи, которая была сделана в пустой тюрьме, можно сказать, что джихадисты ПНС освободили всех заключенных, находившихся там. Понятно, что теперь бывшие преступники пополнят ряды группировок Сарраджа.