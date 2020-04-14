США выставили 74 российских школьника из учебных заведений на фоне эпидемии COVID-19

Государственный департамент и диппредставительство Соединенных Штатов в Москве сделали демарши на фоне ситуации со школьниками, однако предметной реакции пока нет. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Российской Федерации.

В период распространения нового типа коронавируса в Америке в тяжелом положении оказались десятки российских школьников, которые прибыли в это государство для прохождения обучения. На фоне этого в дипмиссию РФ в Соединенных Штатах обращаются молодые граждане России: некоторых из них "буквально" выставили за дверь американских учебных заведений. Об этом заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

В итоге неожиданного закрытия учебной программы, которая курировалась госдепартаментом, 74 учащихся лишились возможности обучения.