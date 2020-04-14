Тест на антитела к коронавирусу начнут проводить в России в течение десяти дней

Российские серологические лаборатории в течение ближайших десяти дней начнут проводить тесты на антитела к коронавирусу. Об этом рассказал заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Тест-система, определяющая наличие антител к коронавирусной инфекции, будет доступна для российских лабораторий уже в ближайшие десять дней. Отмечается, что тесты сможет проводить любая серологическая лаборатория, которая занимается исследованиями крови.

После того, как карантинные меры в России, принятые для борьбы с коронавирусом, будут сняты, тест-система, определяющая антитела к коронавирусу, будет доступна и для частных лабораторий.