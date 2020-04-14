В ФАС рассказали о причинах повышения цен в магазинах

Мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, начал бить по карману рядовых граждан. Приходя в магазины, люди стали замечать, что стоимость одних и тех же товаров с каждым днем меняется. В некоторых случаях разница в цене оказывается весьма внушительной, что зачастую формирует крайне негативное отношение в обществе.

Медиагруппа «Патриот» не прошла мимо столь важного для людей вопроса и организовала в своем пресс-центре онлайн-конференцию на тему «Цены в магазинах. Ждать ли повышения?». Одним из участников дискуссии выступил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, назвавший причины роста цен.

В первую очередь, отметил специалист, повышение стоимости товаров связаны с нынешней экономической обстановкой. Под этим Тенишев подразумевает колебание курса валют, а также перебои с поставками иностранной продукции, вызванные установлением режима карантина во многих государствах.

Негативное влияние на этот процесс оказывает и ажиотажный спрос среди населения, спровоцированный определенными заявлениями торговых ассоциаций. По словам представителя ФАС, федеральный орган уже успел вынести несколько предупреждений о запрете декларирования скорого повышения цен, на которые люди демонстрируют однозначную реакцию – «идут и начинают все скупать».

«Можно вспомнить 2014, 2010 и 2008 годы. Тогда возникал неожиданный ажиотаж: «Все пропало, скупай гречку». Ну а когда закупились, она уже оказалась никому не нужна. Спрос стал снижаться, а следом за ним и цена», – подчеркнул Тенишев, добавив, что аналогичная ситуация наблюдается и в наши дни.

Ранее парламентарий Сергей Востряцов призвал правительство РФ более внимательно следить за торговыми сетями. У него вызвало возмущение, что некоторые магазины произвольно поднимают цены.