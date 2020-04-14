Китайские врачи оценили принятые в РФ меры по борьбе с COVID-19

Медики из Китая назвали меры РФ по нераспространению COVID-19 своевременными и эффективными, заявил член делегации китайских медэкспертов Хэйлунцзян Ван Кайли.

Китайские специалисты приехали в Россию 11 апреля для оказания помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции. Эксперты беседуют и обмениваются опытом, но ставить диагнозы пациентам в РФ китайские специалисты не могут согласно российскому законодательству.

Более 82 тысяч случаев заражения COVID-19 подтвердили в Китае. 29 марта власти Китая заявили о завершении пандемии в стране.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Всего 21,1 тысячи человек заразились новым типом коронавируса в России. Актуальную информацию о течении коронавирусной инфекции в РФ можно отслеживать на правительственном портале стопкоронавирус.рф.