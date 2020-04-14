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18:53   14 Апреля 2020
Общество

Правительство Архангельска обновило список организаций, работающих в период самоизоляции

Правительство Архангельска обновило список организаций, работающих в период самоизоляции

Салоны красоты и производители медицинских изделий в Архангельске вернулись к работе в период распространения коронавируса. Власти области внесли коррективы в список предприятий, которым разрешено работать во время самоизоляции.

Перечень пополнился организациями, которые осуществляют бытовые услуги. Среди них парикмахерские и салоны красоты, фотоателье, химчистки, изготовители ключей, компании по техосмотру и автосервисы. Также продолжат работу производители медицинских изделий. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Заместитель председателя областного собрания депутатов Александр Дятлов сообщил, что данная мера позволит пополнить бюджет региона и удовлетворит потребности жителей Архангельска. Всем организациям необходимо проводить дезинфекцию помещений и соблюдать меры предосторожности. Пандемия коронавируса не идет на спад, поэтому нужно избегать риска заражения. Компании, которые нарушат требования законодательства в сфере противоэпидемиологической деятельности, а также меры санитарной безопасности, будут из этого списка исключены.

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Автор: Юлия Яковлева
#архангельск #дятлов #коронавирус

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