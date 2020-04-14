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Правительство Архангельска обновило список организаций, работающих в период самоизоляции
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18:48   14 Апреля 2020
Политика

ФНС запустила процесс банкротства "Штаба" Навального

ФНС запустила процесс банкротства "Штаба" Навального

Некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан "Штаб" может быть признана банкротом. Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал соответствующий иск.

Организация тесно связано со скандальной личностью блогера Алексея Навального. Заявление поступило через региональную ИФНС от неких кредиторов, а третьим лицом по делу выступила межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы РФ, сообщает ФАН.

На текущий момент у организации имеется задолженность в размере более 4 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал "Физики и Юрики". Как итог, часть счетов уже подверглась блокировке. Слушание было перенесено на вторую неделю июня из-за ситуации с коронавирусом.

"Штаб" занимается спонсированием другой организации Навального — "Фонда борьбы с коррупцией", признанной иноагентом в РФ. Ее финансирование теперь стоит под вопросом.

"Штаб" замешан также в отмывании денег в отношении его сотрудников. По этому факту в августе прошлого года было возбуждено уголовное дело.  

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #навальный #штаб навального

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