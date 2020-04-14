Лавров планирует в ближайшие дни обсудить с Помпео вопрос контроля над вооружением

Вопрос контроля над вооружением с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео намерен в ближайшие дни обсудить глава российского МИД Сергей Лавров.

Лавров рассказал, что две недели назад у него состоялся телефонный разговор с Помепо. Его темой стало возобновление переговоров по вопросам контроля над вооружениями, а также вопрос стратегической стабильности в целом.

Глава МИД РФ подчеркнул, что в ближайшие несколько дней он планирует повторить разговор с госсекретарем США. Лавров указал, что российская сторона приветствует заинтересованность в этих вопросах американской стороны, поскольку Россия уже давно побуждает США к тому, чтобы более активно заняться решением этих вопросов.