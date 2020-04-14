Безпалько: США затеяли инфовойну, пытаясь деморализовать россиян

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что России нужно бороться с американской пропагандой. Благоприятная повестка в стране сможет противостоять влиянию властей США, считает политолог.

Консультативная комиссия по вопросам публичной дипломатии США опубликовала отчет о том, что Госдеп выделил почти 3 млрд рублей на антироссийскую пропаганду за 2018 год, сообщает Федеральное агентство новостей.

Политолог Богдан Безпалько считает, что Россия не знает, какой силой обладают информационные войны. Это борьба, которая ведется без оружия и бомбардировок. Противника можно деморализовать, внушив ему, что страна находится в безнадежном упадке, и будущего у нее нет. Тогда человек дезориентируется. Им становится легко манипулировать:

"Он тогда становится удобным объектом для манипулирования со стороны всех вышеперечисленных структур", — утверждает политолог.

По его мнению, проблема России заключается в том, что она совсем недавно начала вести борьбу с губельным влиянием западных СМИ.

Во-первых, заявил политолог, необходимо ограничить работу СМИ с американской пропагандой. Во-вторых, Россия должна закрыть финансирование этих изданий.