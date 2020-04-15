Кризисные цены. Что подорожает в России вслед за гречкой и сахаром

По данным Росстата, во второй половине марта сахар подорожал на 7%, гречка — на 2,8%, яйца — на 1,4%. Продолжат ли цены расти и как их сдержать, обсуждали депутаты, экономисты и чиновники на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Лимоны за 400 рублей

Одной из главных причин роста цен весной был ажиотажный спрос, говорят эксперты. Готовясь к самоизоляции и переменам на рынке, россияне скупили сначала продукты, затем спортивные товары, бытовую и электротехнику.

Например, замминистра промышленности и торговли Новгородской области Елена Селина отметила, что в регионе подорожали сладости, крупы и выпечка.

«За три месяца выросла цена на хлеб, крупы и кондитерские изделия. Но при этом на яйца цены снижаются на 4%. Лимоны стоят 400 рублей за кило. Мы постоянно следим за ростом цен, и необоснованного не допускаем», — заверила она.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко сообщил, что депутаты получают много жалоб на резкое подорожание лимонов и имбиря. Но другие продукты, по его словам, подорожать не должны, потому что действует импортозамещение.

Доктор экономических наук Игорь Костиков убежден, что в ближайшее время россиянам не придется пугаться ценников в магазинах.

«Роста цен на товары уже нет. Мы прекрасно понимаем, что будет существенное снижение спроса, а это вызовет скорее снижение цен, чем их рост», — отметил Костиков.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев более пессимистичен: рост цен продолжится. Больше всего подорожают товары из-за границы, которые завозятся бизнес-структурами, не являющимися официальными дилерами.

«Те [товары — прим. ред.] , что поставляют официальные дилеры, будут со скидками и мы почти не почувствуем увеличения их стоимости. Те же, что завозятся бизнес-структурами, то там будет более жесткая привязка к рублю-доллару и будут закладываться большие риски — там будет большой рост», — объяснил Гутенев.

Какие товары и услуги подорожают

«Известия» 6 апреля писали, что поставщики уже выдвинули предложение повысить цены на чай, кофе и какао до 20%, эти товары преимущественно завозятся в Россию и уже подорожали из-за обвала рубля. Исполнительный директор «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков рассказал, что цены будут подниматься постепенно в два этапа. Он добавил, что Федеральная антимонопольная служба посчитала оправданными просьбы поставщиков.

Вырастут цены и на хороший алкоголь, в основном на вино. В марте оно уже подорожало до 15%, привел данные гендиректор клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

«Что касается отечественного алкоголя, то он подорожал в связи повышением цен на акцизы. Стало дороже столовое вино. Нынешнее же повышение цен, связанное с девальвацией рубля, связано с повышением затрат на транспортировку. Но не так сильно повысится как импорт», — объяснил он.

Цены на крепкий алкоголь отечественного производства останутся почти без изменений, считает Черниговский.

«На водку и пиво повышение цен повлияет в меньшей степени», — сказал он.

Руководители многих регионов в условиях карантина ввели ограничения на продажу алкоголя, это может привести к массовым отравлениям, считает Черниговский.

«Я категорически против, потому эти искусственные ограничения стимулируют рост потребления нелегального некачественного алкоголя. Вспомним, как еще недавно от псевдобоярышника погибло 77 наших граждан», — напомнил он.

Данные опроса TelecomDaily показали, что может произойти рост тарифов на сотовую связь. Опрошенные топ-менеджеры телекоммуникационных компаний считают, что цены повысятся на 15%. Депутат Гутенев призывает проверить обоснованность повышения. Если дело в плохом оборудовании — помочь взять кредиты на закупку нового. Компании, которые решатся «нажиться» на россиянах в период кризиса, только потеряют своих клиентов, уверен он.

«Такая недальновидная политика приведет операторов к тому, что их конкуренты, которые не будут так играть с тарифами, расширят свою клиентуру и победят их», — заключил Гутенев.

Что делать

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 апреля поддержал идею «Единой России» о государственном ограничении цен на продукты. Согласен с этим и первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

«Мы должны находить разумный баланс между регулированием и рыночными отношениями. Если мы целиком уйдем в механизмы регулировок, то взвалим на бюджет избыточную ответственность и придется потом все это расшивать. Но и уходить целиком в рыночные механизмы мы не должны, поскольку нужно защитить наших потребителей», — сказал Гутенев.

Возразил доктор экономических наук Игорь Костиков. По его словам, государство не должно фиксировать цены, ему стоит обратить внимание на проблемы, связанные с карантином. В случаях недобросовестного завышения цен должна вмешаться Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Две деревни в Рязанской области сливали молоко в реку, потому что жителей не выпускали оттуда из-за карантина. Так что локально такие ситуации могут возникать, и здесь государству надо вмешаться и вместо того, чтобы устанавливать лимиты на цены, смотреть за тем, чтобы сельхозпродукция надлежащим образом заходила на рынки», — считает Костиков.

Что думают в ФАС

Начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев заявил, что цены растут из-за объективных экономических причин: ажиотажного спроса на некоторые товары и валютных колебаний. Но наводить из-за этого панику в корне неверно.

«Мы уже вынесли несколько предупреждений о том, что нельзя декларировать скорое повышение цен. Люди на это реагируют однозначно: идут и все начинают скупать», — подчеркнул он.

Ситуация в мире

Мировая экономика парализована, ее ждут худшие времена с момента кризиса 2008 года, об этом говорят эксперты. В борьбе с пандемией коронавируса закрылись производства, предприятия сферы услуг, общепит, люди теряют работу.

Для России все началось немного раньше. Разрыв сделки ОПЕК+, когда российские представители не пошли на уступки коллегам из Саудовской Аравии, которые требовали сократить количество добываемой нефти. Цены на «черное золото» резко упали, а товары и услуги «в долларах» подорожали. Последствия видны и сегодня: по данным Центробанка на 15 апреля, доллар перевалил за 73 рубля, а евро держится на отметке за 80 рублей. Недавно переговоры по ОПЕК+ возобновились и страны-участницы все же договорились снизить добычу нефти, чтобы сократить ее объем на рынке и поднять цены.

Коронавирус в России

Официально выходные дни во всей стране продлятся до 30 апреля. В большинстве регионов до этой даты рекомендовано соблюдать самоизоляцию. Число заболевших в России увеличивается ежедневно. За сутки с 14 по 15 апреля зафиксирован 3 391 случай заражения, всего — 24 551, из них 191 человек скончался, 1 999 человек выздоровели.

О том, что Россия оказалась готова к кризису и способна сама себя обеспечить многими товарами писали корреспонденты The New York Times в материале, опубликованном 23 марта. Американские журналисты убеждены, что к тяжелым временам страну подготовили санкции.